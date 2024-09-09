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Расставлял камеры для онлайн-корректировки ударов по Киеву: СБУ задержала агента российского ГРУ. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
3 минуты
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Злоумышленника задержали с поличным

Сотрудники СБУ задержала агента российского ГРУ, который расставлял "видеопастки" для онлайн-корректировки ударов по Киеву. Кроме того, он совершал поджоги на объектах Укрзалізниці.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности задержала в Киеве агента военной разведки России, более известной как игру. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци. Приоритетными целями врага были тепловые электростанции, опоры линий электропередач и энергооборудования на железнодорожных развязках", – рассказали в пресс-службе.

Как сообщили в СБУ, задержанным оказался житель Харькова. Для его привлечения российская спецслужба использовала один из Telegram-каналов, на котором мужчина искал предложения "легкого заработка". По указанию разведки РФ агент прибыл в Киев, где арендовал квартиру в многоэтажке с панорамой на местную ТЭС.

Расставлял камеры для онлайн-корректировки ударов по Киеву: СБУ задержала агента российского ГРУ. Фото

Во временном жилище он установил видеокамеру с программой удаленного доступа, которая позволяла оккупантам в режиме реального времени следить за энергообъектом. По такой же инструкции изменник оборудовал "наблюдательный пункт" еще в одной арендованной квартире вблизи столицы. Кроме того, замаскированные устройства видеофиксации, так называемые видеоловушки, агент установил для отслеживания ударов по линиям электропередач.

Расставлял камеры для онлайн-корректировки ударов по Киеву: СБУ задержала агента российского ГРУ. Фото
Расставлял камеры для онлайн-корректировки ударов по Киеву: СБУ задержала агента российского ГРУ. Фото

"Таким образом, агрессор планировал зафиксировать последствия новых воздушных ударов по Киевщине и одновременно выявить локации ПВО, отслеживая "выходы" ракет на видео. После подготовки "наблюдательных постов" агент вернулся в Харьков под видом посещения родителей, но на самом деле для поджога релейного шкафа на стратегической линии железнодорожного сообщения", – уточнили в пресс-службе.

Расставлял камеры для онлайн-корректировки ударов по Киеву: СБУ задержала агента российского ГРУ. Фото
Расставлял камеры для онлайн-корректировки ударов по Киеву: СБУ задержала агента российского ГРУ. Фото
Расставлял камеры для онлайн-корректировки ударов по Киеву: СБУ задержала агента российского ГРУ. Фото
Расставлял камеры для онлайн-корректировки ударов по Киеву: СБУ задержала агента российского ГРУ. Фото

Каждый шаг злоумышленника фиксировали сотрудники Службы безопасности, а на финальном этапе спецоперации задержали его в одной из арендованных квартир в Киеве. В настоящее время он настраивал новую видеокамеру для онлайн-фиксации воздушных атак на город. Во время обысков у задержанного изъяты телефоны и видеоустройства с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

По факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

Расставлял камеры для онлайн-корректировки ударов по Киеву: СБУ задержала агента российского ГРУ. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ нейтрализовали агентурную сеть элитного подразделения ФСБ РФ, которую в Украине координировал бывший нардеп от запретной Партии регионов. Среди задач поставленных врагом – подрыв одного из железнодорожных путей на Киевщине и сбор данных об украинских деятелях, интересовавших российскую спецслужбу.

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