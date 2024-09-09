Расставлял камеры для онлайн-корректировки ударов по Киеву: СБУ задержала агента российского ГРУ. Фото

Сотрудники СБУ задержала агента российского ГРУ, который расставлял "видеопастки" для онлайн-корректировки ударов по Киеву. Кроме того, он совершал поджоги на объектах Укрзалізниці.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности задержала в Киеве агента военной разведки России, более известной как игру. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци. Приоритетными целями врага были тепловые электростанции, опоры линий электропередач и энергооборудования на железнодорожных развязках", – рассказали в пресс-службе.

Как сообщили в СБУ, задержанным оказался житель Харькова. Для его привлечения российская спецслужба использовала один из Telegram-каналов, на котором мужчина искал предложения "легкого заработка". По указанию разведки РФ агент прибыл в Киев, где арендовал квартиру в многоэтажке с панорамой на местную ТЭС.

Во временном жилище он установил видеокамеру с программой удаленного доступа, которая позволяла оккупантам в режиме реального времени следить за энергообъектом. По такой же инструкции изменник оборудовал "наблюдательный пункт" еще в одной арендованной квартире вблизи столицы. Кроме того, замаскированные устройства видеофиксации, так называемые видеоловушки, агент установил для отслеживания ударов по линиям электропередач.

"Таким образом, агрессор планировал зафиксировать последствия новых воздушных ударов по Киевщине и одновременно выявить локации ПВО, отслеживая "выходы" ракет на видео. После подготовки "наблюдательных постов" агент вернулся в Харьков под видом посещения родителей, но на самом деле для поджога релейного шкафа на стратегической линии железнодорожного сообщения", – уточнили в пресс-службе.

Каждый шаг злоумышленника фиксировали сотрудники Службы безопасности, а на финальном этапе спецоперации задержали его в одной из арендованных квартир в Киеве. В настоящее время он настраивал новую видеокамеру для онлайн-фиксации воздушных атак на город. Во время обысков у задержанного изъяты телефоны и видеоустройства с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

По факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ нейтрализовали агентурную сеть элитного подразделения ФСБ РФ, которую в Украине координировал бывший нардеп от запретной Партии регионов. Среди задач поставленных врагом – подрыв одного из железнодорожных путей на Киевщине и сбор данных об украинских деятелях, интересовавших российскую спецслужбу.

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