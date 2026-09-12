В Полтавской области в ДТП с трактором пострадали трое детей. Фото

В Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кроссовера и трактора. В результате аварии пострадали трое детей и женщина.

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ДТП произошло поздно вечером 11 сентября. Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

Обстоятельства инцидента

По информации правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло 11 сентября около 21:45 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, вблизи села Пышное Лубенской территориальной громады.

По предварительной информации следствия, трактор John Deere под управлением 20-летнего водителя столкнулся с автомобилем Audi Q7, за рулем которого находился 36-летний водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры кроссовера (36-летняя женщина и трое малолетних детей в возрасте 2, 10 и 12 лет) получили телесные повреждения и доставлены в Лубенскую больницу интенсивного лечения.

По данному факту следователями полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее потерпевший среднюю тяжесть Украины).

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Напомним, в Киеве мотоциклист на скорости врезался в маршрутный автобус. От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения машин пострадали трое детей и один взрослый.

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