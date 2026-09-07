В Киеве мотоциклист врезался в маршрутку: есть погибший. Подробности ДТП и фото

В Киеве в понедельник, 7 сентября, мотоциклист на высокой скорости врезался в маршрутный автобус. От полученных травм водитель двухколесного транспортного средства скончался на месте ДТП.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства смертельного ДТП установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло около 8:40 на Броварском проспекте Киева. По предварительным данным, 49-летний водитель автобуса, перевозившего пассажиров по маршруту "Бровары – Киев", двигался в направлении улицы Братиславской.

Напротив парка "Киото", во время разворота через двойную сплошную линию дороги, маршрутка столкнулась с мотоциклом BMW, который двигался сзади в попутном направлении.

"В результате столкновения 41-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Водитель общественного транспорта был трезв", — добавили в пресс-службе.

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По факту ДТП со смертельным исходом (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения машин пострадали трое детей и один взрослый.

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