Под Киевом произошло ДТП с участием двух легковушек: среди пострадавших трое детей. Подробности и фото
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В Вышгородском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения машин пострадали трое детей и один взрослый.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.
Что известно
По словам правоохранителей, ДТП с пострадавшими произошло на днях в селе Воропаев Вишгородского района.
Предварительно установлено, что 57-летний водитель Renault Sandero выехал на полосу встречного движения, гдестолкнулся с автомобилем Chrysler Concorde, которым управлял 38-летний мужчина.
"В результате ДТПводитель и 3-летний ребенок – пассажир легкового автомобиля Renault Sandero, а также 12-летний и 13-летняя пассажиры автомобиля Chrysler Concorde получили телесные повреждения и были госпитализированы", – уточнили в пресс-службе.
По факту ДТП с пострадавшими начато досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
ДТП в столичном регионе
В Обуховском районе Киевской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения машин пострадали четыре человека, среди которых есть малолетний ребенок.
Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в среду, 19 августа, произошло ДТП на Чоколевском бульваре. По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, а затем снес остановку общественного транспорта — есть погибшие и раненые.
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