В Полтавской области убили двухлетнюю девочку: подробности ужасного преступления. Фото

В эти выходные на Полтавщине в селе Решетиловка произошло ужасное преступление. Уже в воскресенье, 23 февраля, правоохранители оперативно задержали мужчину, подозреваемого в причастности к убийству двухлетней девочки.

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Об этом сообщили в Нацполиции. Отмечается, что ребенок исчез в субботу, 22 февраля. На ее поиски сразу было задействовано максимальное количество личного состава подразделений полиции Полтавщины и общественность.

В поисковые мероприятия также привлекали кинологов со служебными собаками и криминалистическую лабораторию. Полицейские одновременно проверяли улицы и переулки населенного пункта, совершали подворные обходы и отрабатывали все возможные версии исчезновения ребенка, от его похищения до убийства.

"Во время тщательного осмотра домохозяйства, где проживает семья, следователи и оперативники обнаружили скрытое тело девочки в одном из хозяйственных построек. На теле ребенка обнаружены следы насильственной смерти", – говорится в сообщении полиции.

Начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев, лично находившийся на месте происшествия и организовывавший работу правоохранителей, сообщил, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к исчезновению ребенка причастен 27-летний сожитель ее матери.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры расследуется уголовное производство, начатое по признакам преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 115 "Умышленное убийство малолетнего ребенка" Уголовного кодекса Украины.

Ему сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения - содержании под стражей. Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали иностранца, который во время конфликта едва не убил жителя города. Злоумышленник металлической рукояткой ножа ударил пострадавшего в голову, причинив тяжелые травмы.

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