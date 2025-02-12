Ударом ножа в голову чуть не убил прохожего: в Киеве задержан иностранец-рецидивист. Фото

В Киеве правоохранители задержали иностранца, который во время конфликта едва не убил жителя города. Злоумышленник металлической рукояткой ножа ударил пострадавшего в голову, причинив тяжелые травмы.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях они получили сообщение от жительницы Голосеевского района о том, что ее сын ранен и нуждается в помощи. Пострадавшего с открытой проникающей черепно-мозговой травмой и тяжелыми ушибами головного мозга медики безотлагательно госпитализировали.

"Правоохранители установили, что на улице между 24-летним потерпевшим и неизвестным произошел внезапный конфликт, в ходе которого злоумышленник набросился на парня и ударил металлической рукояткой ножа пострадавшего в висок. От полученного удара киевлянин упал, а нападающий быстро покинул место происшествия", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленником оказался 34-летний иностранец, ранее отбывавший наказание за нанесение тяжких телесных повреждений и грабеж. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, мужчину, который выстрелом в голову убил пенсионера на АЗС в Киеве, направят на принудительное лечение в психбольницу со строгим наблюдением. Трагедия произошла в сентябре 2024 года.

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