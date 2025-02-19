В Киеве семейная ссора завершилась убийством. Подробности дела и фото

В Киеве конфликт между супругами закончился убийством. Во время ссоры мужчина ножом нанес жене смертельное ранение и ушел спать.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"Информация о преступлении поступила в полицию от 56-летнего жителя Днепровского района. Последний сообщил, что утром по месту жительства обнаружил свою жену без признаков жизни. На место прибыли сотрудники полиции, а также судебно-медицинский эксперт, которые осмотрели тело потерпевшей и обнаружили колото-резаную рану", – рассказали в пресс-службе.

Как оказалось, накануне вечером супруги распивали алкоголь и между ними возник конфликт. В разгар ссоры мужчина кухонным ножом ударил жену, после чего лег спать, а 51-летняя женщина, не получив необходимой медицинской помощи, впоследствии скончалась от массивной кровопотери.

По факту умышленного тяжко телесного повреждения, повлекшего смерть, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали иностранца, который во время конфликта едва не убил жителя города. Злоумышленник металлической рукояткой ножа ударил пострадавшего в голову, причинив тяжелые травмы.

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