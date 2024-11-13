В Полтавской области скорая сбила 13-летнего подростка на самокате: появились подробности инцидента. Фото

В городе Кременчуг Полтавской области утром 13 ноября произошло ДТП. На нерегулируемом переходе скорая сбила 13-летнего мальчика на самокате.

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Ребенка с телесными повреждениями госпитализировали в городскую детскую больницу, обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. Подробности ДТП раскрыли в полиции Полтавщины.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 ноября около 9:00 на проспекте Свободы в Кременчуге. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. По предварительной информации, автомобиль скорой медицинской помощи под управлением водителя 1960 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе столкнулся с самокатом, которым управлял 13-летний мальчик", – говорится в сообщении.

На данный момент известно, что пострадавшего ребенка с телесными повреждениями доставили в городскую детскую больницу Кременчуга.

Следственно-оперативная группа Кременчугского районного управления полиции устанавливает обстоятельства и причины аварии.

Напомним, ранее стало известно, что на Киевщине легковушка на скорости въехала в дерево. В результате аварии один человек погиб, еще один пострадал.

А в Ривненской области авто взлетело в реку. Водитель, который, как установили правоохранители, находился в состоянии алкогольного опьянения, смог выбраться из салона, а его родственник-пассажир – погиб, потому что застрял в автомобиле.