Водитель был пьян: в Ривненской области авто слетело в реку, пассажир погиб. Фото

В Ривненской области 6 ноября произошло смертельное ДТП: легковушка слетела в реку на окраине одного из сел Ривненского района. Водитель автомобиля смог спастись, а его пассажир – утонул в салоне авто.

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Подробности рассказали в полиции Ривненской области. Там добавили, что предварительный осмотр виновника трагедии показал, что за руль он сел в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно сообщению, смертельное ДТП произошло шестого ноября в 22 часа на окраине села Слободка Острожской территориальной громады: водитель легковушки не справился с управлением и слетел в реку вместе с автомобилем.

"Водитель легковушки "Audi", 30-летний местный житель смог выбраться из салона авто. А вот пассажир, 27-летний родственник водителя, погиб: спасатели деблокировали его тело. По словам водителя, он не справился с управлением, ведь находился в состоянии алкогольного опьянения", – отметили в полиции региона.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, повлекшего смерть потерпевшего, следователь следственного управления проводит досудебное расследование по ч.3 ст.286-1 УК Украины", – добавили в полиции Ривненщины.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепре авто сбило трех школьников на пешеходном переходе. Один из пострадавших погиб.

По данным полиции, водитель автомобиля был трезв.