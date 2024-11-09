Водитель был пьян: в Ривненской области авто слетело в реку, пассажир погиб. Фото
В Ривненской области 6 ноября произошло смертельное ДТП: легковушка слетела в реку на окраине одного из сел Ривненского района. Водитель автомобиля смог спастись, а его пассажир – утонул в салоне авто.
Подробности рассказали в полиции Ривненской области. Там добавили, что предварительный осмотр виновника трагедии показал, что за руль он сел в состоянии алкогольного опьянения.
Согласно сообщению, смертельное ДТП произошло шестого ноября в 22 часа на окраине села Слободка Острожской территориальной громады: водитель легковушки не справился с управлением и слетел в реку вместе с автомобилем.
"Водитель легковушки "Audi", 30-летний местный житель смог выбраться из салона авто. А вот пассажир, 27-летний родственник водителя, погиб: спасатели деблокировали его тело. По словам водителя, он не справился с управлением, ведь находился в состоянии алкогольного опьянения", – отметили в полиции региона.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.
"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, повлекшего смерть потерпевшего, следователь следственного управления проводит досудебное расследование по ч.3 ст.286-1 УК Украины", – добавили в полиции Ривненщины.
Напомним, ранее стало известно, что в Днепре авто сбило трех школьников на пешеходном переходе. Один из пострадавших погиб.
По данным полиции, водитель автомобиля был трезв.
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