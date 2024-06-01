В Полтавской области 57-летнего мужчину подозревают в смерти 12-летней девочки: подробности от полиции

На Полтавщине полиция задержала подозреваемого в убийстве пропавшей 12-летней Дарьи Волошиной. Им оказался 57-летний полтавчанин с криминальным прошлым.

Об этом сообщило Главное управление полиции в Полтавской области. Мужчину задержали согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении действий сексуального характера и умышленном убийстве несовершеннолетней.

Сообщение об исчезновении Дарии поступило в полицию в ночь с 26 на 27 мая. На поиски ребенка были привлечены все наряды полиции города, опытные оперативники областной полиции, кинологи со служебными собаками и максимальное количество личного состава полицейских подразделений.

Поисковая операция длилась более четырех суток. Около двух сотен стражей порядка круглосуточно работали над проверкой разных версий, опросом граждан, а также занимались обследованием заброшенных помещений, подвалов, недостроев и других объектов в городе. К распространению информации о пропавшей Дарье Волошине быстро присоединились СМИ.

Но, к сожалению, девочка уже была мертва. Оперативники установили, что ее жестоко убил местный житель.

"Фигурант пытался уничтожить следы циничного преступления, чтобы избежать ответственности. Он на собственном автомобиле вывез ребенка за пределы областного центра, убил и скрыл тело в лесополосе. Однако оперативникам и следователям совместно с полиграфологом удалось получить доказательства его причастности к исчезновению Дарьи. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и судебных экспертиз, необходимых для установления всех обстоятельств преступления", – сообщил начальник Главного управления полиции Полтавской области Евгений Рогачев.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины: п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) и ч. 4 ст. 152 (Совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия).

За это преступление подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

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