В Харькове мужчина убил жену и дочь и пытался скрыться: его задержала полиция. Фото

В Харькове сотрудники Нацполиции задержали 53-летнего местного жителя, застрелившего из ружья свою жену и 28-летнюю дочь. Злоумышленник скрывался на крыше одной из многоэтажек в Слободском районе города.

Об этом сообщили в Telegram полиции Харьковской области. Отмечается, что правоохранители искали мужчину около суток.

Как установило следствие, по месту жительства он застрелил из гладкоствольного ружья сначала жену, а затем ранил дочь. От полученных травм она скончалась в больнице. Сам злоумышленник скрылся.

К розыскным мероприятиям были привлечены оперативники уголовного розыска отдела полиции №2 ХРУП №1 и работники управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области. Харьковчанину сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киевской области ранее судимый мужчина поджег машину вместе с женщиной из-за отказа возобновить отношения. Апелляционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей злоумышленника. Подозреваемому грозит длительный срок заключения.

Как сообщал OBOZ.UA:

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