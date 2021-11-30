В Полтаве в СИЗО умерла 20-летняя девушка, убившая инструктора в тире

В Полтавском следственном изоляторе 29 ноября скончалась Вероника Моторна, которая в феврале 2020-го застрелила в тире инструктора. В сентябре этого года девушку приговорили к 15 годам лишения свободы.

Информацию о смерти 20-летней заключенной OBOZREVATEL подтвердили источники в правоохранительных органах. При этом в сети было опубликовано фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что накануне вечером девушка целый день ничего не ела, только пила кофе и курила сигареты. В какой-то момент у нее случился эпилептический приступ. Спасти осужденную не удалось.

Напомним, что в сентябре, когда суд избрал Моторный приговор в 15 лет, она порезала себе вены, но выжила.

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