В Харькове 6-летний ребенок попал в реанимацию, получив травму на школьном стадионе. Фото

В Харькове 14 сентября на шестилетнего мальчика упали ворота на школьном стадионе. Ребенок получил тяжелую травму.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Харьковской области. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Инцидент случился около 18:00 на улице Академика Павлова. По словам дежурного врача, прибывшие на место ЧП медики обнаружили на школьном стадионе ребенка, который находился без сознания. Рядом с ним лежали металлические футбольные ворота.

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Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.

На обнародованных правоохранителями фото видно, что ворота, вероятно, не были закреплены. Полиция выясняет все детали.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 275 (нарушение правил, которые касаются безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации строений и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Виновным грозит от 2 до 5 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности до 3 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове из окна многоэтажного дома выпала годовалая девочка. Ребенок получил тяжелые травмы.