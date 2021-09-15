Момент падения футбольных ворот на школьника в Харькове попал на видео: за его жизнь борются врачи

Шестилетний мальчик, который 14 сентября пострадал из-за падения футбольных ворот в школе, находится в стабильно тяжелом состоянии. У ребенка перелом основания черепа, врачи борются за его жизнь.

В то же время в сети распространили ролик с моментом ЧП, который попал на камеры видеонаблюдения. Кадры в частности опубликовало "Суспільне. Харків" в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Инцидент произошел в "Первой Украинской Школе" – это частный харьковский лицей, расположенный в Московском районе города по улице Академика Павлова, 46/8.

Пресс-секретарь Московского райотдела полиции уточнила, что мальчик – ученик этой школы, его мама тоже здесь работает. После занятий в группе продленного дня он ждал маму на спортивной площадке.

На кадрах видно, что там играли и другие дети. Несколько стояло и у футбольных ворот, которые, вероятно, не были закреплены на поле. Пострадал именно 6-летний школьник.

У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Сейчас мальчик находится в больнице. По словам медиков, он в сознании, но его состояние стабильно тяжелое.

Внимание! Видео содержит кадры, которые могут вас поразить:

Напомним: по факту ЧП в школе открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит от 2 до 5 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностю до 3 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове психически больная мать в течение трех месяцев не выпускала из квартиры дочь. Тревогу забили педагоги харьковской школы в жилом массиве Салтовка, где учится девочка.