В Польше задержан агент РФ, предлагавший осуществить покушение на Зеленского: детали

В Польше разоблачили агента, который хотел помочь России убить президента Украины Владимира Зеленского. Мужчина по собственной инициативе предлагал спецслужбам страны-оккупанта сотрудничество.

Задержание стало возможным благодаря совместным усилиям Офиса генпрокурора, СБУ и польских партнеров. Задачи агента включали сбор и передачу стране-агрессору информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка на территории Республики Польша.

Задержанным оказался гражданин Польши. Подозреваемый по собственной инициативе наладил контакт с представителями командования ВС РФ и сообщил о готовности работать в пользу россійской военной разведки.

Это должно было, среди прочего, помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на жизнь президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания в этой стране.

18 апреля 2024 года по ходатайству польской прокуратуры Окружной суд города Варшавы применил к нему меру пресечения в виде временного ареста.

"Этот случай является очередным свидетельством того, что Россия – угроза всему свободному миру. Преступный режим Кремля постоянно пытается взорвать европейскую и глобальную безопасность. Готовит и осуществляет диверсии на территории других суверенных государств", – подчеркнул генеральный прокурор Андрей Костин.

Он также поблагодарил украинских и польских коллег за эффективное сотрудничество в противодействии российским преступлениям в Украине и за ее пределами.

Расследование проводит Агентство внутренней безопасности под надзором Национальной прокуратуры Республики Польша. Польская прокуратура предъявила задержанному обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы, квалифицируемой по ст. 130 §3 Уголовного кодекса страны. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2024 года стало известно о том, что в начале полномасштабной войны спецназовцы ГРУ находились в Киеве для того, чтобы убить президента Украины Владимира Зеленского. Россия незадолго до вторжения выслала на территорию нашей страны несколько элитных групп, которые во время наступления окупантов должны были захватить или убить высшее руководство страны, в том числе и Владимира Зеленского. Среди киллеров были и отравители Скрипачей.

Кроме того, боевики российского ППК "Вагнера" также планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Такую информацию подтвердили разведчики и спецназ, отвечающий за охрану главы государства.

В марте 2022 года в Ужгороде была задержана диверсионно-разведывательная группа во главе с агентом ФСБ России. Оккупанты планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского, а также диверсии в Киеве и других регионах страны.

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