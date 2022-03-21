В Ужгороде задержали российскую ДРГ, которая готовила покушение на Зеленского. Фото

В Ужгороде задержали диверсионно-разведывательную группу во главе с агентом ФСБ России. Оккупанты планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского, а также диверсии в Киеве и других регионах страны.

Об этом вечером в понедельник, 21 марта, сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram-канале. "В рамках уголовного производства по "ч. 1 ст. 111 УК Украины. Государственная измена" при контролируемой закупке оружия в Ужгороде задержан "на горячем" организатор и руководитель диверсионной группы, который является установленным агентом ФСБ РФ", – пишет он.

По словам журналиста, агент ФСБ формировал диверсионную группу численностью до 25 человек, которым он искал транспорт и предоставлял вооружение. Преступников планировали под видом подразделения территориальной обороны отправить в правительственный квартал в Киев.

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Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины поймали в Киевской области уже более 100 человек, которые могут быть причастны к диверсионно-разведывательной деятельности. При этом недавно в СНБО предупреждали, что в Украину пытаются пробраться российские диверсионные группы, которые нашли "лазейку" со стороны стран Европы.

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