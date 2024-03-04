Христо Грозев заявил, что Зеленского пытался убить элитный спецназ РФ: выяснился любопытный факт

В начале полномасштабной войны спецназовцы ГРУ находились в Киеве для того, чтобы убить президента Украины Владимира Зеленского. Россия незадолго до вторжения выслала на территорию нашей страны несколько элитных групп, которые во время наступления окупантов должны были захватить или убить высшее руководство страны, в том числе и Владимира Зеленского. Среди киллеров были и отравители Скрипалей.

Об этом заявил глава расследователей Bellingcat Христо Грозев в интервью Михаилу Зыгарю. По его словам, это был элитный спецназ организации, являвшейся клоном ЧВК "Вагнер".

За пару недель до полномасштабного вторжения Россия запустила несколько таких групп через Беларусь.

"Часть из них вошла в Киев и готовилась к взятию политического квартала. Конкретно, это были люди, подчиненные Аверьянову. Их было около 30, это очень элитная группа. Они переслали туда тех же людей, которые взорвали склады в Чехии и Болгарии, которые отравляли и болгарского бизнесмена Гебрева, и Скрипалей", – отметил Грозев.

На уточняющий вопрос Зигаря Грозев подтвердил, что среди элитных российских киллеров были те же офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов, отравившие Скрипалей.

"Все они были на территории Украины для того, чтобы выполнить "самую красивую" на их взгляд часть войны – убить или захватить высшее политическое руководство Украины, включая Зеленского", – пояснил глава Bellingcat.

Однако их планы сорвала украинская армия и путинские киллеры стали жертвами своей собственной войны.

"Мы следили за коммуникациями нескольких членов этой команды. И было и страшно, и смешно: страшно, потому что видели, какие у них цели, а смешно, потому что они с каждым днем ​​становились все меньше ура-патриотами, стали критиковать руководство Они сначала писали женам, что останутся на неделю, потом на две недели, а после на месяц, полгода... Они стали сомневаться в верности своих жен, можно об этом написать роман, как команда, которая должна была за неделю обеспечить России победу, стала психологическими жертвами их же собственной войны", – добавил журналист.

Грозев отметил, что эти российские элитные спецназовцы находились на территории Украины год, часть из них удалось ликвидировать, другие вернулись в Россию, где сейчас занимаются планированием диверсионных действий оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA:

Боевики российского ЧВК "Вагнера" ​​планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Такую информацию подтвердили разведчики и спецназ, отвечающий за охрану главы государства.

В марте 2022 года в Ужгороде была задержана диверсионно-разведывательная группа во главе с агентом ФСБ России. Оккупанты планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского, а также диверсии в Киеве и других регионах страны.

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