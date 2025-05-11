В Польше в отеле нашли мертвым украинца: детали

В субботу, 10 мая, в одном из отелей Кракова(Польша) были обнаружены тела двух мужчин, один из которых является украинцем. Известно, что 58-летний гражданин Украины проживал в этом номере в течение последних двух лет.

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Об этом сообщают"Польское радио" и полиция Малопольского воеводства. Личность второго погибшего пока не установлена.

"Сегодня (10.05.) примерно в 13:30 персонал одного из отелей в краковском районе Кроводжа позвонил на экстренный номер, сообщив об обнаружении тел двух мужчин в одном из номеров. На место происшествия прибыли полицейские, которые подтвердили информацию", - говорится в сообщении правоохранителей.

Следствие рассматривает версию, по которой один из мужчин мог быть убит, а другой - совершил самоубийство. Полиция проводит расследование для установления обстоятельств трагедии.

По распоряжению прокурора тела обоих погибших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу для определения причины и времени смерти.

Напомним, в апреле 2024 года сообщалось, что в Польше жестоко убили и расчленили 48-летнего гражданина Украины. Его тело пытались сжечь в хозяйственной постройке. Преступление было совершено на агропредприятии в населенном пункте Рокицины на севере страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле в Варшаве в заброшенном здании нашли тела четырех убитых мужчин: трех украинцев и одного гражданина Польши. Среди подозреваемых по делу также есть украинцы.

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