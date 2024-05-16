В Польше жестоко убили украинца: подозревают его работодателя и сотрудника

В Польше жестоко убили и расчленили 48-летнего гражданина Украины и пытались сжечь его тело в хозяйственном здании. Преступление было совершено на агропредприятии в населенном пункте Рокицины на севере страны.

Об этом 16 мая сообщил "Укринформ", ссылаясь на прокурора районной прокуратуры в Лемборке Поморского воеводства Патрика Вегнера. По подозрению в убийстве следователи арестовали троих граждан Польши.

Следователи обнаружили расчлененное тело 48-летнего украинца в ночь на 12 мая после пожара в одном из хозяйственных помещений на агропредприятии в поселке Рокицины, недалеко от Гданьска. Об этом 15 мая сообщило польское издание Еxpress Kaszubski.

Как выяснила полиция, на агропредприятии произошло убийство, подозрение в котором объявили трем гражданам Польши - супругам совладельцев фермы и рабочему. Один из подозреваемых признал свою вину, другой – нет. На время следствия суд на три месяца арестовал всех подозреваемых.

"Арестованы три человека. Один из подозреваемых в преступлении был работодателем, предоставлявшим работу и жилье погибшему украинцу, а другой – сотрудником", – сообщил прокурор Патрик Вегнер.

По его словам, прокуратура в сотрудничестве с украинским консульством в Гданьске и Пограничной службой Польши будет еще устанавливать полную информацию о погибшем: когда он приехал в Польшу и где до этого находился.

Предварительно следствие уже установило, что мужчина жил сам, в Польше у него есть сестра, а мать живет в Украине. По словам прокурора, погибший был единственным украинцем, работавшим на небольшом агропредприятии, где разводят крупный рогатый скот.

Также прокуратура устанавливает мотив преступления, акцентируя на том, что убийство, вероятнее всего, не было совершено на национальной основе. По мнению Патрика Вегнера, на агрессивные действия задержанных повлияло то, что они распивали спиртное – к моменту убийства в их крови обнаружили большое количество алкоголя.

Прокурор подчеркнул, что работодатель убил украинца с особой жестокостью. Следствие также установило, что мужчина был склонен к насилию и избивал своих работников.

Как сообщило местное издание Гданьска TVP3, неофициально убийство произошло из-за денег. Один из работников фермы признался в преступлении и подробно описал процесс убийства.

Двум подозреваемым, непосредственно причастным к убийству, грозит пожизненное заключение, а жене работодателя грозит до пяти лет заключения за неоказание помощи и сокрытие следов преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле в Варшаве в заброшенном здании нашли тела четырех убитых мужчин : трех украинцев и одного гражданина Польши. Среди подозреваемых по делу также есть украинцы.

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