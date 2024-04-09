Массовое убийство в Польше: среди жертв и подозреваемых фигурируют украинцы

В Варшаве в заброшенном здании найдено тела четырех убитых мужчин: трех украинцев и одного гражданина Польши. Среди подозреваемых по делу также есть украинцы.

Об этом сообщило издание "Радио Свобода" со ссылкой на представителя местной полиции Роберта Шумяту. И жертвы, и задержанные – бездомные. У следователей есть версия, что люди некоторое время жили в заброшке недалеко от центра и между ними мог произойти конфликт.

Первые два трупа правоохранители нашли 7 апреля, два других – 8-го числа. Криминалисты по состоянию на 9 апреля продолжали работу на месте преступления, чтобы убедиться, нет ли там больше тел.

СМИ известно, что копы задержали семь подозреваемых, среди них есть и мужчины, и женщины. Шесть из них украинцы, один – поляк.

Шумята рассказал журналистам, что дата убийств еще устанавливается. "Тела были в разной степени разложения, а это значит, что они там пролежали несколько месяцев", – сообщил полицейский.

Трупы неизвестные оставили в разных местах дома – в пустых помещениях, на крыше, зарытые во дворе. Задержанным планируют предъявить обвинения.

Как писал OBOZ.UA, 28 марта в городе Ополе (Польша) 18-летний гражданин Украины погиб в результате ДТП. Он пытался скрыться от полиции на автомобиле.

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