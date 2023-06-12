В Польше в больнице скончался 14-летний украинец, сбитый пьяным водителем: детали трагедии

В больнице Великопольского воеводства Польши скончался 14-летний украинец. 11 июня его сбил пьяный водитель автомобиля Passat.

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Об этом сообщил спикер великопольской полиции Анджей Боровяк, пишет In Poland. По его словам, несовершеннолетний украинец с другом стояли на обочине с велосипедами в момент ДТП – в них въехал Passat, который сначала врезался в автомобиль Seicento, отбросив его на встречную Corsa.

Всего в ДТП пострадали пять человек, все были госпитализированы. Полицейские установили, что водитель автомобиля Passat, совершивший аварию, находился в нетрезвом состоянии, в его крови обнаружено 1,6 промилле алкоголя. В настоящее время злоумышленник задержан.

Пресс-секретарь полиции Шамотул Сандра Чуда сообщила, что другой пострадавший подросток находится в тяжелом состоянии.

Напомним: в мае в одной из престижных гостиниц Таиланда была жестоко убита 24-летняя украинка из Запорожья Елена Савченко. Убийцей оказался 25-летний поляк, ведущий рекламный бизнес в Великобритании, Ян Ежи Лагода-Филиппов. Он убил девушку, а затем пытался расчленить ее тело. Полиция задержала мужчину.

Убитая украинка была моделью и снималась для рекламы в агентстве Лагоды-Филиппова и в других агентствах. Также на своих страницах в соцсетях она выкладывала видео, где пыталась петь и сообщала, что хотела стать звездой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Польше поезд сбил 17-летнего украинца. От полученных травм парень скончался на месте, полиция расследует причины и обстоятельства аварии;

– в Чехии ученики второго класса издевались над украинкой из-за ее национальности. Они толкали ее, а потом плюнули в лицо. В школе особого внимания этому событию не уделили и пообещали разобраться только после того, как видео с буллингом девочки получило огласку.

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