В Таиланде жестоко расправились с работавшей моделью украинкой: что известно о погибшей

В Таиланде в одной из престижных гостиниц была жестоко убита 24-летняя украинка из Запорожья Алена Савченко. Полиция задержала преступника. Им оказался 25-летний поляк, ведущий рекламный бизнес в Великобритании, Ян Ежи Лагода-Филиппов. Он убил девушку, а затем пытался расчленить ее тело.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В квартире нашли изуродованное тело Елены

Ужасное убийство произошло 13 или 14 мая (полиция пока не может точно установить дату). Украинка Алена Савченко и поляк Ян Ежи Лагода-Филиппов заселились в апартаменты Бангкока в Таиланде 29 апреля.

А через две с половиной недели, 15 мая, мужчина с большим чемоданом спешно покинул отель. Охрана обратила внимание, что поляк вел себя очень нервно.

На улице Ян поймал такси и через translate.google попросил пожилого таксиста отвезти его в казино. Однако места для игр он не нашел. Тогда все так же через переводчик он сделал странное предложение водителю – помочь ему расчленить тело. Таксист высадил его и позвонил в апартаменты. Он сообщил о странном пассажире и его предложении. Когда сотрудники открыли дверь номера, то увидели ужасную картину.

Там лежало окровавленное тело девушки. Одна рука в области запястья была отрезана пилой, а также убийца сделал большой надрез в области шеи. Медики обнаружили глубокие ножевые раны в области груди жертвы. Рядом с телом лежала пила.

Беглеца обнаружила собака

Пока полиция осматривала место преступления, поляк пытался скрыться. Как описывают СМИ, Ян добрался до контрольно-пропускного пункта в Са Кео. Там его пограничники пропустили. Однако убийцу обнаружил служебный лабрадор уже у туристического центра во вторник, 16 мая, рано утром. Он сидел на скамье с билетами в руках. Поляк собирался пересечь границу в Камбоджу.

Изучала языки и прошла курсы в Китае

24-летняя украинка Алена Савченко родом из Запорожья. Судя по ее аккаунту в linkedin, девушка закончила бакалавриат Запорожского национального университета, изучала английский язык и литературу с 2016-го по 2022 год.

Во время учебы она подрабатывала репетиторством, учила языки, вела языковые клубы в Стамбуле. Затем отправилась в Китай, где принимала участие в мероприятиях по культурному обмену – ярмарки, классы, игры. Затем несколько месяцев на курсах изучала бизнес, маркетинг и международные тренды в Китае.

Также около года она работала в Эстонии, занималась маркетингом, SMM, готовила статьи для сайтов и соцсетей.

Одна из ее знакомых рассказала, что в последний раз Алену видела несколько лет назад.

"Алена была доброй и приветливой девушкой. Да, она давно мечтала стать моделью, хотела петь. Ей неплохо давались языки. Когда она училась в вузе, то ездила в Китай зарабатывать, преподавать английский. У нас некоторые девочки тоже ездили туда, там ценятся белокожие европейки. После вуза мы с ней уже не общались. То, что с ней случилось, – это страшно, даже поверить в это не могу", – говорит знакомая.

О себе Алена сообщала, что проживает в Варшаве. Вероятно, там она и познакомилась с будущим убийцей

Девушка была моделью и снималась для рекламы в агентстве Лагоды-Филиппова и других агентствах. Также на своих страницах в соцсетях она выкладывала видео, где пыталась петь и сообщала, что хотела стать звездой.