В Польше поезд сбил насмерть 17-летнего украинца

В Польше поезд сбил 17-летнего украинца. От полученных травм парень скончался на месте, полиция расследует причины и обстоятельства случившегося.

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Трагедия случилась возле населенного пункта Стерковец в гмине Бжеско Малопольского воеводства в ночь на 3 июня. Об этом сообщает RMF24.

По данным польского издания, несовершеннолетний украинец погиб возле Стерковца в гмине Бжеско в ночь с пятницы на субботу.

"Это был поезд из Кракова в Тарнов. Смертельное происшествие произошло около полуночи. Погибл 17-летний гражданин Украины", – сообщила 3 июня пресс-атташе бжегской полиции Эвелина Буда.

На месте происшествия работали также представители местной прокуратуры. Правоохранители устанавливают точные причины и обстоятельства аварии с трагичным финалом.

Напомним, ранее стало известно, что в Польше судят украинку – владелицу детского дома. По версии следствия, 53-летняя Светлана П. издевалась над детьми и продавала их педофилам. В течение 20 лет она вместе с мужем опекала несовершеннолетних из проблемных семей. В организованном парой детдоме находилось около 10 детей в возрасте от 4 до 16 лет.