В городе Свентохловице в Польше трагически погиб украинский заробитчанин Валерий Маланчук родом из Буковины. Трагедия произошла 31 января.

О ней сообщили на странице Facebook "Книга памяти умерших за границей украинцев". Обстоятельства гибели мужчины не указали.

Однако в сообществе отметили, что родственники погибшего собирают средства на перевозку его тела в Украину. Отмечается, что все небезразличные могут помочь, переведя средства на карточку матери мужчины Маланчук Оксаны Степановны – 5168 7554 6193 3661 (ПриватБанк).

Видео дня

Напомним: ранее в Польше убили украинку 49-летнюю Надежду Яремчук. Женщину ударили по голове и ограбили, когда она поздно вечером шла на ночную смену на работу. Тело обнаружили только с утра, врачи уже ничем не могли ей помочь. У нее осталось двое детей и двое внуков.

Трагедия произошла 18 января. По сообщению на Facebook Книги памяти умерших за границей украинцев, на камерах видеонаблюдения видно, что женщина спокойно шла по улице, когда сзади к ней подбежал преступник. Он ударил ее по голове и ограбил, когда Надежда упала на землю. Затем исчез.

Как сообщал OBOZREVATEL: