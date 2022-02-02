В Польше трагически погиб украинский заробитчанин
В городе Свентохловице в Польше трагически погиб украинский заробитчанин Валерий Маланчук родом из Буковины. Трагедия произошла 31 января.
О ней сообщили на странице Facebook "Книга памяти умерших за границей украинцев". Обстоятельства гибели мужчины не указали.
Однако в сообществе отметили, что родственники погибшего собирают средства на перевозку его тела в Украину. Отмечается, что все небезразличные могут помочь, переведя средства на карточку матери мужчины Маланчук Оксаны Степановны – 5168 7554 6193 3661 (ПриватБанк).
Напомним: ранее в Польше убили украинку 49-летнюю Надежду Яремчук. Женщину ударили по голове и ограбили, когда она поздно вечером шла на ночную смену на работу. Тело обнаружили только с утра, врачи уже ничем не могли ей помочь. У нее осталось двое детей и двое внуков.
Трагедия произошла 18 января. По сообщению на Facebook Книги памяти умерших за границей украинцев, на камерах видеонаблюдения видно, что женщина спокойно шла по улице, когда сзади к ней подбежал преступник. Он ударил ее по голове и ограбил, когда Надежда упала на землю. Затем исчез.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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