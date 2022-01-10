В Италии пенсионер жестоко убил украинку, с которой 17 лет прожил в браке: подробности трагедии

В Италии 80-летний пенсионер жестоко убил свою 61-летнюю супругу, которой оказалась украинка Наталья Киричок. Супруги прожили вместе 17 лет и раньше особо не ссорились, но недавно мужчину внезапно начала захлестывать ревность.

OBOZREVATEL удалось связаться с сыном Натальи, который рассказал, что происходило в семье незадолго до убийства. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Жуткое убийство произошло в ночь с 25 на 26 декабря в итальянском городке Фанано-ди-Градара. 80-летний Вито Канжини напал на Наталью среди ночи – нанес несколько ударов ножом в разные части тела. После того, как женщина скончалась, он оставил тело на полу и лег спать, а утром спокойно пошел гулять с собакой.

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В итальянской прессе озвучивают версию самого Канжини. Он якобы пытался сообщить об убийстве своему знакомому, но тот не поверил. Потом сам позвонил владельцу ресторана, где работала украинка, и сообщил об убийстве. Уже после этого к нему приехала полиция.

Защита итальянца говорит, что тот якобы готовился провести ночь со своей супругой. Мол, до этого они поссорились и теперь он хотел помириться – выпил много алкоголя и принял "виагру". Но жена отказала ему и из-за этого он якобы и убил ее.

Но есть информация и о том, что на самом деле в тот вечер итальянец был трезвым и никогда ранее не увлекался спиртными напитками.

Сын Натальи Сергей рассказал, что с Канжини она познакомилась много лет назад. Мужчина частенько крутился в тех местах, где собирались украинские заробитчанки. Там он присматривал себе женщину. Изначально Наталья работала у него домработницей, а вскоре они поженились.

В целом пара жила хорошо, спокойно, даже ездили вместе отдыхать. Но в декабре прошлого года ситуация изменилась. "Мама раньше никогда на него не жаловалась. Мы в 2020 году приезжали к ним в Италию отдохнуть. Тогда я впервые и увидел ее мужа. Это высокий, худой мужчина. Не разговорчивый. Хотя, возможно, так казалось, потому что мы не владеем языком, поэтому особого общения не было", – говорит Сергей.

Канжини с 19 лет работал сварщиком в Германии, где сейчас живут его четверо детей. Но с ними он особо не общался. С Натальей последний раз сын виделся еще в начале декабря, когда она приехала в Украину оформлять пенсию. Сам Сергей тоже выехал в Европу – сейчас живет в Польше.

"Мы были в Украине примерно две недели. Но когда она вернулась в Италию, он как с ума сошел. Стал ревновать ее ко всем и ко всему. Подозревал, что что-то было в Украине. Говорил, что у нее роман с владельцем ресторана, где она работает. Ему не нравилось, что мама работает с 17:30 до часу ночи, поздно возвращается. Она пообещала ему, что уволится оттуда в конце года, как только закончится контракт", – говорит Сергей.

За два-три дня до трагедии Канжини выгнал Наталью из своего дома. Ей пришлось жить у подруги. Женщина собрала свои вещи, но оставила их на первом этаже, планировала забрать позже.

"Перед тем как выгнать ее из дома, он утром сказал ей, что ночью взял нож, смотрел на нее и еле сдержался, чтобы не убить ее. Потом он ездил в ресторан к владельцу и угрожал, что убьет его. Владелец даже подал на него заявление в полицию. Однако через пару дней он приехал к подруге, где жила мама, и стал со слезами уговаривать ее вернуться. Мама его пожалела. Видимо, он понял, что ухаживать за ним и домом некому, все делала мама. После ее возвращения он даже устроил ужин, зажег свечи. Казалось, все миновало", – вспоминает сын Натальи.

25 декабря мама как всегда ушла на работу на 17:30. Вернулась уже в час ночи следующего дня. Муж спал, а Наталья выгуляла собачку и потом тоже легла.

В полиции итальянец говорил, что лишь притворился спящим. Вероятно, он уже ждал Наталью и планировал убийство. Хотя уверяет, что не помнит откуда взялся нож, даже пробовал заверить, что якобы жена могла положить его под кровать.

О смерти Натальи стало известно уже после того, как владелец ресторана позвонил на мобильный телефон женщины, чтобы узнать, почему она не пришла на работу. Трубку взял Канжини и сказал, что убил жену и теперь поедет расправиться с владельцем заведения. Мужчина также добавил, что в убийстве украинки виноват сам ресторатор, мол, это все произошло из-за него. Работодатель Натальи после этого вызвал полицию.

Защита итальянца утверждает, что на мужчину так могла подействовать "виагра". Мол, из-за лекарства с ним такое случилось. Но так ли это – выяснит уже следствие.

Сын Натальи почти две недели занимается оформлением документов мамы, процесс затянулся из-за рождественских и новогодних праздников. Сначала ждали криминалиста, который должен был провести вскрытие. Также нужно забрать документы украинки из дома, который сейчас опечатан. Сделать это можно только с помощью адвоката.

Хоронить женщину будут в ее родной Николаевской области. Из родных у Натальи остался сын, невестка, внуки, также есть брат. Они все подавлены такой трагедией. Никто и предположить не мог, что этот спокойный и неразговорчивый пожилой мужчина способен на такую жестокость.