В Одесской области жестоко убили 15-летнюю девушку: задержан односельчанин

В Одесской области полиция расследует жестокое убийство 15-летней девушки. Смерть несовершеннолетней наступила в результате асфиксии, поскольку ее тело полиция обнаружила со связанными руками, спрятанным в мешке.

Видео дня

Об этом сообщают пресс-службы Одесской областной прокуратуры и полиции Одесской области. Задержанному готовят уведомление о подозрении в Измаильской окружной прокуратуре.

Что известно

По данным полиции, об исчезновении девушки сообщила ее мать в пятницу, 28 августа. В ходе следствия в субботу, 29 августа, ее мертвой обнаружили на сельской свалке. Руки были связаны, а тело спрятано в мешке.

Главные истории дня

По предварительным данным, смерть наступила в результате удушения. В настоящее время назначена судмедэкспертиза для установления причин смерти.

Тогда же полицейским удалось задержать предполагаемого причастного к убийству, которым оказался 19-летний односельчанин. В отношении него в настоящее время проводятся следственные действия.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозрения и избрании меры пресечения. В случае доказательства его вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области несовершеннолетние заманили в укрытие 11-летнего мальчика и подвергли его пыткам. Один из подростков нанес другому телесные повреждения, а остальные снимали инцидент на видео, в связи с чем полиция возбудила уголовное дело.

Как сообщал OBOZ.UA, в Павлограде Днепропетровской области несколько несовершеннолетних избивали и унижали 14-летнюю девочку. Ее поставили на колени и избили до крови. Обидчики сняли издевательства на видео, а затем распространили кадры в соцсетях, в связи с чем в полиции возбудили уголовное дело.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!