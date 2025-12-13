Поставили на колени и снимали все на видео: в Павлограде группа подростков избила 14-летнюю девушку, делом занялись правоохранители

Правоохранители расследуют издевательства над несовершеннолетней на Днепропетровщине. Несколько подростков избили девушку и сняли оскорбления на видео.

Видео дня

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, инцидент произошел вечером 12 декабря в городе Павлоград. Несколько несовершеннолетних били и унижали 14-летнюю девушку. Ее поставили на колени и избили до крови. Обидчики сняли издевательства на видео и затем распространили кадры в соцсетях.

Дело расследуют как пытки, открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины. По состоянию на 13 декабря, правоохранители проработали видеоматериалы, обнародованные в сети, и устанавливают причастных людей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Вышгороде Киевской области задержали 17-летнего парня. Подросток, по информации следствия, после замечания ранил ножом одного прохожего, а другого – жестоко избил.

Также сообщалось, что в Подольском районе Киева между подростком и его сверстниками возник конфликт из-за страйкбольной гранаты. В результате несовершеннолетние избили парня – его с травмами госпитализировали.

