В Одесской области в воинской части избили бойца, мужчина попал в больницу: делом занялось ГБР. Фото

В одной из воинских частей в Одесской области избили военнослужащего. По словам потерпевшего, телесные повреждения ему нанес ответственный по воинской части.

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Мужчину госпитализировали с ушибами головы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сообщение о драке в воинской части сотрудники ГБР получили 12 августа. В больнице рассказали правоохранителям, что военнослужащий был госпитализирован с ушибами головы.

Сотрудники ГБР сразу отреагировали на сообщения и провели неотложные следственные действия на территории части. В ходе расследования был изъято видео, а также опрошены свидетели и пострадавший.

По словам военного, телесные повреждения ему нанес ответственный по воинской части. В итоге было открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Продолжается досудебное следствие, устанавливаются все происшествия. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Напомним, в Полтавской области задержан начальник одного из районных отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он вместе с двумя другими военными избил до потери сознания подчиненного.

СРанее сообщалось, что суд определил меру пресечения руководителю Ривненского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергею Луцюку. Должностному лицу было сообщено о подозрениях из-за участия в избиении подчиненного военного. Все это должностные лица снимали на телефон.

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