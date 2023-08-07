В Полтавской области задержали военкома: жестоко избил своего подчиненного. Фото и видео

В Полтавской области задержан начальник одного из районных отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он вместе с двумя другими военными избил до потери сознания подчиненного.

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Сотрудники Государственного бюро расследований уже сообщили ему о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Правоохранители установили, что военком избил подчиненного из-за того, что тот открыто говорил о разных конфликтах ситуации, которые были в коллективе. Это произошло на глазах главного сержанта и солдата, непосредственным руководителем которых был потерпевший.

На двух автомобилях около полуночи они подъехали к дому потерпевшего и вызвали по телефону на разговор. Когда мужчина вышел из дома, его окружили и после словесной перепалки стали избивать. Большинство ударов пришли в туловище и голову.

Примечательно, что продолжали избивать подчиненного даже когда он лежал на земле. Из-за этого потерпевший на время потерял сознание, а когда обидчики уехали, едва смог зайти в свою квартиру.

Скорую для военного вызвали соседи, увидев его в беспомощном состоянии. Медики диагностировать ему многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, рваную ушибленную рану головы и надорванное ухо.

Военкому, а также еще одному участнику избиения следователи сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий и угрозе или насилии в отношении начальника (ч. 5 ст. 426-1 и ч. 4 ст. 405). Им грозит лишение свободы до 12 лет.

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