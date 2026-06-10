В Одесской области уклонист убегал от проверки и наехал на пограничника: чем все закончилось. Фото и видео

В Одесской области водитель, который находился в розыске за нарушение правил мобилизации, убегал от проверки и совершил наезд на пограничника. В результате инцидента военнослужащий получил травмы.

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Впоследствии нарушитель был задержан. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Что известно

Случай произошел на автодороге Одесса – Рени: во время проверки документов у 31-летнего водителя пограничники установили, что мужчина находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

После того как ему сообщили о необходимости проведения дополнительной проверки, водитель проигнорировал требования правоохранителей остановиться. Вместо этого он резко развернул автомобиль и наехал на военнослужащего.

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"В результате инцидента пограничник получил телесные повреждения и был госпитализирован. Правонарушитель вскоре был задержан в с. Сарата Белгород-Днестровского района", – говорится в сообщении.

Во время проверки правоохранители также выяснили, что задержанный проходит обвиняемым в уголовном производстве по разбойному нападению и именно в этот день должен был явиться в суд.

По факту наезда на военнослужащего открыто уголовное производство. Кроме того, на мужчину составили административный протокол по ст. 185-10 КУоАП ("Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы").

Напомним, в конце мая в Харькове мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу. Его оперативно задержали правоохранители. В ходе проверки было установлено, что задержанный является военнослужащим в СЗЧ.

Также в апреле в городе Белая Церковь Киевской области мужчина бросил гранату РГД-5 во двор ТЦК. 68-летний местный житель задержан, во время обыска у него обнаружили еще две гранаты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ровенской области мужчина открыл огонь по транспортному средству сотрудников ТЦК и СП, ранив двух человек.

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