В Харькове мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу, его задержали

В воскресенье, 24 мая, в Харькове мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу. Его оперативно задержали правоохранители.

Видео дня

Об этом сообщает полиция области. В ходе проверки было установлено, что задержанный является военнослужащим, который самовольно оставил воинскую часть.

"Вечером 24 мая в Индустриальном районе Харькова мужчина открыл стрельбу вблизи жилого дома. На место происшествия прибыли сотрудники полиции", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, правонарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов в воздух из оружия возле подъезда многоэтажного дома на улице 92-й Бригады. В результате инцидента пострадавших нет. Правоохранители задержали мужчину на месте происшествия и изъяли оружие.

Следователи задержали мужчину в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту хулиганства с применением оружия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают происхождение изъятого оружия и обстоятельства его попадания к фигуранту. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что в понедельник, 18 мая, в Деснянском районе Киева мужчина открыл стрельбу во время конфликта со знакомыми. По предварительным данным, он сделал два выстрела, а затем закрылся в квартире.

Как сообщал OBOZ.UA, в помещении Светловодского городского совета на Кировоградщине произошла стрельба, в результате которой пострадали люди. Инцидент произошел внутри админздания, после чего работников оперативно эвакуировали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!