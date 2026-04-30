Вблизи ТЦК в Белой Церкви взорвалась граната, злоумышленника задержали: все подробности и фото

В городе Белая Церковь на Киевщине вечером 30 апреля произошел взрыв гранаты вблизи территориального центра комплектования и социальной поддержки. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Факт взрыва OBOZ.UA подтвердили источники в правоохранительных органах. Собеседники добавили, что злоумышленник был оперативно задержан. Ему грозит уголовная ответственность.

На место происшествия выехали полицейские, которые начали расследование для установления всех обстоятельств. Тем временем местные паблики утверждают, что мужчина якобы бросил гранату в здание ТЦК и СП, после чего произошла детонация.

Что случилось в Белой Церкви

Пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры Юлия Колтак в комментарии медиа рассказала, что боевую гранату РГД-5 через забор Белоцерковского районного территориального центра комплектования перебросил 68-летний местный житель. В Главном управлении СБУ в г. Киеве и Киевской области уточнили: правонарушение совершил работник Детской юношеской спортивной школы.

Взрыв на территории РТЦК прогремел ориентировочно в 17:55. Обошлось без разрушений и раненых.

Задержанного мужчину обыскали. При нем был пакет, а в нем – еще две боевые гранаты Ф-1. Они изъяты для проведения экспертных исследований.

Правоохранители не исключают, что подозреваемый мог попасть под влияние спецслужб государства-агрессора России.

В начале апреля неустановленные лица якобы использовали против мужчины методы психологического давления и манипуляций, убедив принять участие в "проверке защищенности" РТЦК. Боеприпасы фигурант забрал из тайника, обустроенного на территории Белоцерковского района.

Досудебное расследование осуществляется по следующим статьям УКУ:

ч. 1 ст. 114-1 – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период;

ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее того же дня (30 апреля) в СБУ сообщили, что инструктор одного из отделов Белоцерковского ТЦК и его экс-коллега, который сейчас проходит службу на Черниговщине, организовали "бизнес" на уклонистах. Для реализации схемы они привлекли сообщника – заместителя директора критически важной компании (занимающейся изготовлением спецодежды и тактической обуви).

– В Киевском областном территориальном центре комплектования отреагировали и назначили служебное расследование.

