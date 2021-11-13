В Одесской области патрульные протаранили на встречной машину с детьми и перевернулись. Фото

В субботу, 13 ноября, на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск произошло ДТП с участием полицейского автомобиля Renault Sandero и Mitsubishi. Известно о пяти пострадавших, среди которых двое детей.

Об аварии в Facebook сообщила Патрульная полиция Одесской области. Отмечается, что столкновение произошло около 16 часов.

"Водители и пассажиры обоих автомобилей госпитализированы. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, служба мониторинга патрульной полиции и руководство УПП", – говорится в сообщении.

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Как сообщило издание "Новости N" по словам очевидцев, полицейский автомобиль пытался кого-то остановить, поэтому выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Mitsubishi. В результате Renault вылетел за пределы проезжей части и опрокинулся.

Отмечается, что женщина и двое детей 2-х и 4-х лет с места происшествия были доставлены очевидцами аварии. Водитель полицейского авто также травмирован – есть информация, что его состояние крайне тяжелое. Его вместе с девушкой-полицейской, тоже получившей травмы, забрала скорая.

На место происшествия прибыли несколько экипажей патрульной полиции и бригада спасателей.

Напомним, 20 октября на трассе Киев – Одесса произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись 5 авто: два грузовых автомобиля, два автобуса и легковой автомобиль. Погибли 3 человека, есть пострадавшие. Причиной стал густой туман.

С места аварии в больницы доставлены восемь пострадавших, среди которых пять несовершеннолетних в возрасте 15-ти и 16-ти лет. Все получили политравмы, ушибы, переломы, бревенчатые раны.

По официальным данным Патрульной полиции Украины, за десять месяцев 2021 года в стране произошло 154 480 ДТП. В результате погибли 2592 человека, а еще 24 905 понадобилась медицинская помощь.

В октябре в стране зафиксировали 16599 аварий, в которых 340 человек погибли, еще 2615 получили травмы.

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