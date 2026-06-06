В Одесской области нашли в пруду тела несовершеннолетних девушек: детали

В Одесской области в пруду, без признаков жизни, нашли тела двух девушек 16 и 17 лет. По имеющейся информации, несовершеннолетние должны были приехать к родственнику одной из погибших, но к месту назначения они так и не добрались.

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Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Одесской области.

Что известно о трагедии

Как отмечается, в ночь на 6 июня в полицию обратился житель поселка Затишье с сообщением об исчезновении двух девушек в возрасте 16 и 17 лет. Родственник одной из них рассказал, что подростки должны были приехать к нему, однако перестали выходить на связь.

Полицейские немедленно начали поиски, опросили местных жителей, проверили общественные места и популярные среди молодежи локации для отдыха. Впоследствии на берегу пруда была обнаружена их одежда.

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"Для обследования водоема были привлечены водолазы ГСЧС. К сожалению, уже утром девушек обнаружили в воде без признаков жизни", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства трагедии. Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

В полиции также напомнили гражданам о необходимости отдыхать и купаться только в специально отведенных и безопасных местах, соблюдая правила поведения на воде. В то же время родителям детей необходимо контролировать досуг детей и регулярно напоминать им о мерах безопасности.

Напомним, в начале мая в Одесской области во время купания погиб 15-летний подросток. Парень исчез под водой при попытке переплыть водоем. Его тело впоследствии обнаружили спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области в одном из водоемов обнаружили тело женщины. Чтобы достать погибшую из воды на берег, на место вызвали спасателей.

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