В Одесской области мужчина несколько раз выстрелил в проезжавший возле его дома машину: есть раненый. Фото

В Одесской области задержали мужчину, который выстрелил в автомобиль, проезжавший возле его дома. В результате происшествия пулевое ранение получил пассажир.

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Злоумышленник открыл стрельбу из незарегистрированного ружья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Инцидент произошел несколько дней назад ​​в Великодолинской громаде. По информации правоохранителей, 34-летний местный житель, заметив на дороге возле своего дома автомобиль с мужчинами, с которыми имел неприязненные отношения, взял охотничье ружье и из дверей собственного дома несколько раз выстрелил в сторону транспортного средства.

В результате огнестрельное ранение получил 36-летний пассажир. Врачи оказали пострадавшему медицинскую помощь и отпустили его домой. В свою очередь правонарушитель задержан. По месту его жительства во время следственных действий полицейские изъяли незарегистрированное ружье. Оружие направлено на экспертизу.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины за грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, совершенном с применением огнестрельного оружия.

За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Кроме того, по факту незаконного обращения с оружием следователями начато отдельное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается под процессуальным руководством Черноморской окружной прокуратуры.

Напомним, в Киеве вечером 28 января внутри кафе произошла стрельба. Пострадал пожилой мужчина. Стрелок пока не пойман, с места преступления он скрылся сразу после выстрелов.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева ссора между владельцами собак едва не закончилась убийством. Схватка сначала возникла между домашними любимцами, а затем между их хозяевами, когда один из них выстрелил другому в лицо из травматического оружия.

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