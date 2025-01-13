В Киеве конфликт между владельцами собак едва не окончился убийством. Подробности дела и фото

В Голосеевском районе Киева ссора между владельцами собак едва не закончилась убийством. Схватка сначала возникла между домашними любимцами, а затем между их хозяевами, когда один из них выстрелил другому в лицо из травматического оружия.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами в одном из дворов Голосеевского района, в результате которого один из участников получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в больницу.

"Полицейские установили, что во время выгула собак между местными жителями возник конфликт, приведший к стрельбе. В ходе ссоры, возникшей на почве столкновения между животными, один из мужчин достал из своей сумки оружие травматического действия и произвел выстрел в лицо своего оппонента, после чего с места происшествия скрылся. В результате выстрела 30-летний пострадавший получил телесное повреждение в виде сквозной огнестрельной раны нижней губы", – уточнили в пресс-службе.

Правоохранители оперативно установили личность стрелка – им оказался 53-летний местный житель. В ходе обыска в его квартире следователи нашли и изъяли зарегистрированный пистолет травматического действия, газовый пистолет и патроны к ним.

По факту хулиганства, совершенного с применением оружия, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали иностранца, который, по информации следствия, чуть не убил гостя своего соседа. Злоумышленник во время ссоры ножом ранил мужчину, а сам бежал в соседнюю область, где он планировал скрываться.

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