В киевском кафе произошла стрельба: пострадавшего госпитализировали, стрелка ищет полиция. Фото

В Киеве вечером во вторник, 28 января, внутри кафе произошла стрельба. Пострадал пожилой мужчина.

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В Национальной полиции сообщили, что информация о происшествии поступила к ним около 16:20. Стрелок (согласно данным на 18:30) пока не пойман, с места преступления он скрылся сразу после выстрелов.

Известно, что в помещении кафе в центре столицы между 68-летним посетителем и другими гражданами произошел конфликт. Один из участников (предварительно, из травматического оружия) произвел несколько выстрелов в сторону пожилого мужчины.

Пострадавший получил нетяжелые ранения. Он был госпитализирован, но жизни пациента ничего не угрожает.

Пресс-служба Нацпола добавила, что на месте работала следственно-оперативная группа и полицейские наряды. "Все обстоятельства выясняются, решается вопрос о правовой квалификации", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, в Черкассах поздно вечером 25 января произошла стрельба на остановке общественного транспорта, рядом с парком на проспекте Победы. Были ранены два человека. Личность злоумышленника установлена, он задержан.

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