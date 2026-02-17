В Одессе задержали подозреваемого в подрыве автомобиля, в результате которого пострадал военный-пенсионер: что известно о мотиве
Правоохранители задержали 32-летнего жителя Одессы, которого подозревают в подрыве автомобиля в Киевском районе города 16 февраля. В результате взрыва пострадал 56-летний водитель, который находится в больнице.
Об этом сообщила областная прокуратура. В ведомстве заявили, что мужчине уже объявили подозрение в совершении террористического акта, а прокуроры будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения – содержание под стражей без права на залог.
Инцидент произошел 16 февраля в Киевском районе Одессы. Там взорвался автомобиль Toyota RAV4. По предварительным данным следствия, самодельное взрывное устройство сработало в момент, когда водитель открывал заднюю дверь автомобиля.
Пострадавшему 56 лет. Его госпитализировали, сейчас он находится под наблюдением врачей.
Следственные действия и мотив
Правоохранители задержали подозреваемого вечером того же дня во время проведения следственно-оперативных мероприятий. По данным следствия, он действовал по заказу куратора из государства-агрессора и согласился совершить теракт за денежное вознаграждение.
Во время обыска у фигуранта обнаружили данные, свидетельствующие об общении с представителями враждебной стороны. Следствие зафиксировало переписку, а также инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.
За выполнение задания мужчине пообещали 5000 долларов США. По информации следствия, 1000 долларов он уже получил на банковскую карточку.
