В Одессе задержали мужчину, который ранил ножом представителя ТЦК: подробности инцидента

Правоохранители в Одессе задержали мужчину, который совершил нападение на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП). В ноябре злоумышленник нанес ножевое ранение военнослужащему и скрылся.

Видео дня

Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП. Сейчас продолжается проведение следственных действий.

"28 декабря в Одессе во время мероприятий по оповещению было обнаружено и задержано лицо, которое обоснованно подозревается в совершении дерзкого нападения на военнослужащего", – говорится в сообщении.

Детали дела

Отмечается, что во время мероприятий по оповещению населения в Пересыпском районе Одессы представители ТЦК и СП вместе с Национальной полицией установили личность гражданина, который в начале ноября нанес военному ТЦК и СП проникающее ножевое ранение при исполнении им служебных обязанностей.

После совершения нападения мужчина долгое время скрывался от правоохранителей. Во время задержания подозреваемый пытался убежать и оказывал физическое сопротивление правоохранительным органам.

"Благодаря слаженным действиям и привлечению дополнительного наряда полиции лицо задержано и доставлено в подразделение Национальной полиции Украины для проведения следственных (процессуальных) действий", – отмечается в сообщении.

В Одесском областном ТЦК и СП подчеркнули, что нападение на военнослужащего во время выполнения им служебных задач в условиях военного положения квалифицируется как тяжкое преступление и каждый такой случай насилия будет иметь соответствующие последствия.

"Лица, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в тылу путем агрессии против военнослужащих, должны осознавать: ответственность является неотвратимой независимо от времени, прошедшего с момента совершения преступления", – говорится в посте.

Напомним, накануне в Днепре посреди дня во время проверки военно-учетных документов мужчина нанес удары ножом двум работникам ТЦК. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. По факту ранения начато уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 декабря на Ривненщине на группу оповещения ТЦК напали с ломом. Один из военных получил перелом ребра и ушибы легких. Событие квалифицировали как уголовное препятствование деятельности ВСУ.

