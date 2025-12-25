В Ривненской области на группу оповещения ТЦК напали с ломом: один из военных получил тяжелые травмы

24 декабря в ходе выполнения служебных обязанностей группа оповещения Сарненского районного ТЦК и СП подверглась нападению со стороны граждан мобилизационного возраста, один из военных получил перелом ребра и ушибы легких. Событие квалифицировали как уголовно наказуемое препятствование деятельности ВСУ.

Видео дня

По информации Оперативного командования "Запад" Сухопутных войск, нападение произошло во время попытки патрульной полиции остановить транспорт, который игнорировал требования предъявить документы. Сведения внесены в ЕРДР по ст. 350 ч. 2 УКУ, продолжается досудебное расследование.

По данным командования, группа прохожих вмешалась в задержание и применила физическое насилие, включая бросание палок, дерганье за форменную одежду и выкрикивание нецензурной лексики. Гражданин Е. нанес удар металлическим предметом, в результате чего один военный получил тяжелые травмы. Командование подчеркивает, что подобные нападения подрывают обороноспособность государства, обесценивают службу и способствуют вражеской дезинформационной стратегии.

Насилие в отношении военных и препятствование мобилизационным мероприятиям квалифицируются как преступление, а государство призывает граждан решать конфликты законными методами: через обращение, жалобы, суд или коммуникацию с органами власти. Оперативное командование "Запад" держит ситуацию под контролем и обещает информировать о дальнейшем ходе событий в рамках закона и интересов следствия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Одессе трое сотрудников ТЦК, один из которых был пьян, избили полицейского: детали инцидента. Происшествие случилось несколько дней назад, когда участковый офицер полиции доставлял в один из отделов Одесского РТЦК и СП мужчину, который нарушил правила воинского учета.

По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением служебных обязанностей начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!