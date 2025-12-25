В Днепре мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК: обоих госпитализировали

В Днепре 25 декабря посреди дня во время проверки военно-учетных документов мужчина нанес удары ножом двум работникам ТЦК. Пострадавших доставили в больницу.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области и пресс-служба Офиса Генпрокурора. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Детали нападения на работников ТЦК

Правоохранители рассказали, что инцидент произошел 25 декабря в 14:40 на улице Калиновой в Днепре. Работники Амур-Нижнеднепровского территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые проводили мероприятия оповещения, подошли к 42-летнему местному жителю. Мужчина начал сопротивляться и ранил ножом двух военнослужащих ТЦК. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Также правоохранители отметили, что для задержания нападавшего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух.

"Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. На месте происшествия изъят нож, которым было нанесено ранение", – сообщили в Офисе генпрокурора.

По факту ранения военнослужащих ТЦК начато уголовное производство.

"При процессуальном руководстве Левобережной окружной прокуратуры города Днепра начато производство по факту умышленного причинения легких и тяжких телесных повреждений должностному лицу, выполняющему гражданский долг, в связи с его служебной деятельностью (ч.ч. 2, 3 ст. 350 УК Украины)", – сообщили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 декабря на Ровенщине на группу оповещения ТЦК напали с ломом. Один из военных получил перелом ребра и ушибы легких. Событие квалифицировали как уголовно препятствование деятельности ВСУ.

