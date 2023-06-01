В Одессе в результате стрельбы погибли женщина и мужчина: рассматривается версия о разборках любовников. Фото

В Одессе днем четверга произошла стрельба, в результате которой погибли женщина и мужчина. По предварительной информации, причиной разборок стала ревность.

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Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Одесской области. Стрельба произошла около 15:00.

По словам очевидцев, огонь по BMW открыли из Range Rover. После того, как два человека были ранены, пассажир, сидевший на заднем сиденье BMW, открыл ответный огонь.

В результате перестрелки погибла женщина. Позже в карете скорой помощи скончался 30-летний водитель автомобиля BMW.

Сам стрелок также был подстрелен. В настоящее время в больнице борется за свою жизнь.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские во главе с руководством следственного управления ГУНП в Одесской области. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между родственниками, находившимися в обоих автомобилях.

Правоохранители открыли производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

В сети назвали имена участников перестрелки. Стрелком был президент областной федерации пляжной борьбы Одесской области Руслан Умаров. Также погиб Арабаджи Анатолий, который был любовником жены Умарова.

Напомним, в Киеве задержан мужчина, который несколько раз выстрелил в киоск в Соломенском районе, в котором находились люди. Злоумышленник пошел на такой шаг якобы из-за конфликта с продавцом заведения.

В Днепре неизвестный выстрелил в водителя такси, услугами которого воспользовался. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но его разыскали и задержали правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта стрельба произошла в Соломенском районе Киева. Там пьяный мужчина во время ссоры с женой из-за развода произвел несколько выстрелов в воздух и окно дома родственницы.

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