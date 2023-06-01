В Одессе в результате стрельбы погибли женщина и мужчина: рассматривается версия о разборках любовников. Фото
В Одессе днем четверга произошла стрельба, в результате которой погибли женщина и мужчина. По предварительной информации, причиной разборок стала ревность.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Одесской области. Стрельба произошла около 15:00.
По словам очевидцев, огонь по BMW открыли из Range Rover. После того, как два человека были ранены, пассажир, сидевший на заднем сиденье BMW, открыл ответный огонь.
В результате перестрелки погибла женщина. Позже в карете скорой помощи скончался 30-летний водитель автомобиля BMW.
Сам стрелок также был подстрелен. В настоящее время в больнице борется за свою жизнь.
В настоящее время на месте происшествия работают полицейские во главе с руководством следственного управления ГУНП в Одесской области. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между родственниками, находившимися в обоих автомобилях.
Правоохранители открыли производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).
В сети назвали имена участников перестрелки. Стрелком был президент областной федерации пляжной борьбы Одесской области Руслан Умаров. Также погиб Арабаджи Анатолий, который был любовником жены Умарова.
Напомним, в Киеве задержан мужчина, который несколько раз выстрелил в киоск в Соломенском районе, в котором находились люди. Злоумышленник пошел на такой шаг якобы из-за конфликта с продавцом заведения.
В Днепре неизвестный выстрелил в водителя такси, услугами которого воспользовался. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но его разыскали и задержали правоохранители.
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта стрельба произошла в Соломенском районе Киева. Там пьяный мужчина во время ссоры с женой из-за развода произвел несколько выстрелов в воздух и окно дома родственницы.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!