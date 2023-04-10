В Киеве мужчина из-за ссоры с продавцом обстрелял киоск: внутри были посетители. Видео

В Киеве задержан мужчина, который несколько раз выстрелил в киоск в Соломенском районе, в котором находились люди. Злоумышленник пошел на такой шаг якобы из-за конфликта с продавцом заведения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что на улице Соломенска неизвестный мужчина обстрелял торговый киоск, внутри которого находились граждане.

"Полицейские установили, что между мужчиной и продавцом магазина возник словесный конфликт, после чего правонарушитель ушел, а через несколько минут вернулся с оружием. Злоумышленник начал нецензурно высказываться в сторону оппонента и произвел несколько выстрелов в киоск. К счастью, никто из посетителей не пострадал", – рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия были изъяты две гильзы калибра 7,62. Личность нападавшего и адрес его жительства оперативно установили, а затем его задержали.

В квартире 49-летнего мужчины нашли и изъяли оружие и патроны. По факту хулиганства возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева пьяный мужчина во время ссоры из-за развода с женой несколько раз выстрелил в воздух и в окно дома родственницы. После этого он отправился домой.

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