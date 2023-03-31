В Киеве мужчина во время ссоры с женой из-за развода открыл стрельбу

В Соломенском районе Киева пьяный мужчина во время ссоры из-за развода с женой несколько раз выстрелил в воздух и в окно дома родственницы. После этого он отправился домой.

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Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратилась 35-летняя жительница столицы, которая рассказала, что на улице Ватутина в микрорайоне Жуляны муж ее сестры стреляет из ружья на территории дома.

"На месте происшествия было установлено, что между нарушителем, его женой и сестрой женщины в очередной раз возникла ссора из-за развода супругов. Поэтому, находясь под хмельком, мужчина достал оружие, несколько раз выстрелил в воздух и окно дома родственницы и ушел домой. не пострадал", – рассказали в полиции.

Правоохранители оперативно нашли и задержали жителя столицы, 1977 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался. По факту хулиганства возбуждено уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области местный житель начал стрелять на балконе многоэтажного дома. Во время обысков у него был обнаружен пистолет и холодное оружие.

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