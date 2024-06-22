В Одессе в парке нашли тело мужчины: он мог подорвать себя гранатой

В Одессе утром 22 июня в парке нашли тело мужчины: о страшной находке местные сообщили в полицию. На теле умершего обнаружили взрывные травмы.

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По версии полиции погибший мог подорвать себя гранатой. Подробности сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

"Сообщение об обнаруженном теле в парке на Крымском бульваре поступило сегодня в полицию от местного жителя. На место прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции №3 Одесского районного управления полиции №1, специалисты управления взрывотехнической службы и кинологического центра ГУНП в Одесской области", – отмечено в сообщении.

Погибший оказался 43-летним одесситом, он жил недалеко от парка на Крымском бульваре.

В полиции рассказали, что на месте, где было обнаружено тело, правоохранители нашли осколки от, вероятно, ручной гранаты. На теле покойного остались травмы, похожие на взрывные.

Точную причину смерти установят судебно-медицинские эксперты. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины.

Предварительное событие квалифицировали по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины предварительно с примечанием "самоубийство" и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Одесса – Киев обнаружили тело женщины. В убийстве подозревают дальнобойщика: его задержали, он дал показания.

Также стало известно, что в Киеве на Троещине в озере обнаружили тело мужчины. Из воды его доставали спасатели ГСЧС.