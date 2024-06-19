На трассе Одесса – Киев нашли тело женщины, в убийстве подозревают дальнобойщика: подробности

На 425 километре трассы Одесса-Киев обнаружили тело 28-летней женщины из Полтавы. В ее убийстве подозревается 40-летний дальнобойщик из Хмельницкого.

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Об этом пишет "Думская". По данным издания, подозреваемый задержан и дал признательные показания.

"Дальнобойщика подозревают в убийстве 28-летней жительницы Полтавы, тело которой нашли около отстойника для фур на трассе Одесса-Киев. Как стало известно "Думской", он признался в содеянном и дает показания. Задержали его, когда мужчина успел доехать до Львовской области. А труп обнаружили на 425 километре трассы Одесса-Киев, в лесополосе в девяти метрах от дороги", – пишет "Думская".

Издание утверждает, что по подозрению в убийстве полтавчанки задержан 40-летний житель Хмельницкого. Он, сообщает "Думская", в ходе допроса рассказал, что познакомился с убитой во время остановки на заправке в Нерубайском. Мужчина якобы заявил, что женщина, не спрашивая у него разрешения, сама залезла в кабину его фуры.

"Это не помешало им в дальнейшем вместе выпивать. Фигурант утверждает, что женщина после этого начала раздеваться и приставать к нему, предлагая интим. Дальнобойщик несколько раз сильно толкнул ее в сторону спального места. Он не исключает, что мог задеть шею, после чего новая знакомая упала и начала хрипеть", – пишет "Думская".

На следующий день дальнобойщик, по его словам, обнаружил, что его новая знакомая мертва. После этого он отъехал от Нерубайского на 50 км и оставил тело женщины в лесополосе.

"Думская" отметила, что мужчине сообщили о подозрение в умышленном убийстве (ч.1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины).

Напомним, 18 июня в Луцке нашли тело 18-летнего парня, пропавшего накануне во время отдыха на воде. Он упал в воду, когда катался на доске. Спасатели ГСЧС прочесали свыше 3 тыс. кв м дна реки – и на рассвете во вторник нашли тело погибшего.