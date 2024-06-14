В Киеве на Троещине в озере обнаружили тело мужчины: подробности трагедии

В Деснянском районе Киева в озере Верхнее Выгуровское обнаружили тело мужчины. Чтобы транспортировать утопленника на берег, на место вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

По словам спасателей, 13 июня в 7:51 к ним поступило сообщение от полицейских о том, что на ул. Николая Закревского, в озере Верхнее Выгуровское в Деснянском районе находится тело человека.

"На месте было установлено, что на поверхности воды в 1 м от берега находится труп мужчины, с помощью шансового инструмента спасатели транспортировали его к берегу. На месте работала 1 единица основной пожарно-спасательной техники, а также 5 человек личного состава", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в столице этого года не будут открывать пляжный сезон, учитывая действие военного положения. Такое решение было принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева в понедельник, 10 июня, в озере Алмазное обнаружили тело женщины. Чтобы доставить погибшую на берег, на место вызвали спасателей.

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