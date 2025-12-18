В Одессе трое сотрудников ТЦК, один из которых был пьян, избили полицейского: детали инцидента

В Одессе трое сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), один из которых был пьян, избили полицейского во время выполнения им служебных обязанностей. Инцидент произошел во время доставки нарушителя правил воинского учета в отдел ТЦК.

Правоохранители открыли уголовное производство, а фигуранты задержаны. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Происшествие случилось несколько дней назад, когда участковый офицер полиции доставлял в один из отделов Одесского РТЦК и СП мужчину, который нарушил правила воинского учета.

Установлено, что трое военнослужащих, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения, начали агрессивно вести себя с полицейским, выражаться нецензурно, а после замечания правоохранителя – устроили драку.

По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением служебных обязанностей начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины. Максимальное наказание по этому преступлению – до пяти лет лишения свободы.

Фигурантам сообщено о подозрении, они задержаны в процессуальном порядке и помещены в изолятор временного содержания. Ожидается избрание меры пресечения, следствие продолжается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Харькове судили мужчину, который бросал кирпичи в военных ТЦК, угрожал им ножом и нецензурно ругался.

Зато в Запорожье работника ТЦК задержали по подозрению в убийстве человека.

