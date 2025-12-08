В Запорожье сотрудника ТЦК задержали по подозрению в убийстве человека: что известно

В Запорожье полиция задержала работника местного ТЦК, которого подозревают в убийстве мужчины. Информация о найденном теле появилась 7 декабря, а уже на следующий день в ТЦК официально подтвердили, что к преступлению может быть причастен их сотрудник.

Об этом сообщили в областном ТЦК и СП. Об обстоятельствах инцидента рассказало местное издание "ЗаБор".

Что известно об убийстве

7 декабря в Запорожье на улице Северное шоссе возле одного из домов нашли тело мужчины с телесными повреждениями. Погибшим оказался Юрий Янковский 1968 года рождения.

По горячим следам установили, что к преступлению якобы причастен сотрудник ТЦК 1983 года рождения. О его задержании по подозрению в совершении преступления сообщил ряд местных СМИ.

Что говорят в ТЦК

8 декабря в Запорожском областном ТЦК подтвердили задержание военнослужащего по подозрению в совершении тяжкого преступления, квалифицированного по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). В военкомате заявили, что категорически осуждают действия своего работника.

"Мы категорически осуждаем действия военнослужащего. Поступок, в котором его подозревают, не имеет ничего общего с воинской честью, обязанностью защитника или задачами ТЦК и СП. Военная форма не является индульгенцией от ответственности, а наоборот – отягчающим обстоятельством в моральном аспекте", – говорится в заявлении ТЦК.

Там также отметили, что задержанный находится в Запорожском СИЗО. В ТЦК добавили, что оказывают полное содействие полиции и специализированным органам для установления всех обстоятельств происшествия и заинтересованы в объективном и быстром расследовании.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего Янковского Юрия Иосифовича. Понимаем, что никакие слова не смогут вернуть жизнь человека, но уверяем: мы сделаем все, чтобы виновный получил справедливое наказание", – отметили в ТЦК.

Комментарий Нацполиции

В пресс-службе Нацполиции региона сообщили о открытии уголовного производства по факту убийства.

"По данному факту действительно открыто уголовное производство. Фигуранту инкриминируют преступление, предусмотренное ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование", – сообщили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове мужчина во время проверки документов зарезал ножом военного ТЦК. Жертвой уклониста оказался ветеран АТО и полномасштабной войны, уволенный в тыл по состоянию здоровья.

