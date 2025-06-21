В Одессе суд взял под стражу подозреваемого в убийстве 7-летней девочки: подробности дела

В Одессе суд избрал меру пресечения для 31-летнего местного жителя, которого подозревают в жестоком убийстве 7-летней девочки. Его отправили под стражу.

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Об этом сообщила Одесская областная прокуратура. Трагедия произошла в Хаджибейском районе Одессы: 18 июня вечером ребенок вышел из дома и исчез.

На следующий день в одном из подвалов вблизи многоэтажки нашли ее тело с признаками насильственной смерти.

По данным следствия, подозреваемый, который был знаком с ребенком и жил рядом с ее семьей, заманил ее в свой дом. Там он умышленно убил девочку, задушив ее. После этого мужчина, пытаясь скрыть преступление, вывез тело в коробке в другое подвальное помещение за несколько кварталов от своего дома.

Соломия и ее мать являются внутренне перемещенными лицами из Херсона. Отец девочки сейчас воюет против российских оккупантов.

В рамках следствия изъят ряд вещественных доказательств, которые направлены на экспертное исследование. Биологические образцы собраны мобильной ДНК-лабораторией для подтверждения обстоятельств преступления.

Подозреваемому уже сообщили о подозрении по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка), по которой предусмотрено наказание до пожизненного лишения свободы.

Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства этого ужасного дела.

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